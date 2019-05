Kunsttour im Kreis Heinsberg : Textile Kunst und Malerei mit Sinnbrüchen

Wegberg Drei Beispiele aus 61 Teilnehmern: Nilufar Badiian, Christian Walter und Sabine Köhlert öffneten ihre Ateliers für die Kunsttour des Kreises Heinsberg.

Teilnehmende Die 61 ausstellenden Künstler der Kunsttour Kreis Heinsberg informierten am Wochenende in den eigenen Ateliers und in Galerien über die angewandten Techniken, die verwendeten Materialien, die verarbeiteten Einflüsse.

Auch Kleider und Röcke, welche sie in einem Stück webt, mit Webkantenmustern versieht und dem Körper der Trägerin durch walken im Taillenbereich exakt anpasst, fertigt sie, ebenso wie Armreifen, Stirnbänder und Armstulpen. Auch Edelmetalle wie Goldfäden oder Seide mit Gold umwickelt verwendet sie. Sie webt in der sogenannte Gobelintechnik mit japanischem Gold und versteift die fertigen Bänder mit Schellack. „Ich versuche, unter Verwendung feinster Naturfasergarne archaische Schönheit in die heutige Zeit zu transformieren und einen Hauch vom Zauber vergangener Kulturen zu bewahren“, erklärte sie. Seit etwa 25 Jahren widmet sich die diplomierte Textildesignerin dieser Kunst und wurde bereits mit dem Staatspreis des Landes NRW im Kunsthandwerk für Textil ausgezeichnet.

Christian Walter zeigte in Wegberg großformatige Malerei mit Ölfarben in surrealer Anmutung. Bis ins Detail genau zeigen seine Bilder ein exaktes und realistisches Abbild, jedoch mit Sinnbrüchen. Mit starken und reinen Farben schafft er Kontraste aus Gegenständen und Lebewesen. Allein die Farbigkeit lässt die Bilder bereits in einer übersteigerten Wirklichkeit erscheinen. Zusätzlich wirken die Kompositionen aus geometrischen Mustern, grafischen Elementen und Lebewesen irritierend auf den Betrachter. „Ich wollte nie Menschen malen, aber die menschliche Seelenlandschaft hat mich immer interessiert“, sagte er.

Sabine Köhlert hat seit drei Jahren ihr Atelier in Tetelrath. Sie arbeitet künstlerisch mit Wolle und Filz. Experimentell setzt sie sich mit dem Material auseinander, arbeitet mal Rinde in Merinowolle ein oder näht Noppenfolie auf und versteift die Wollfasern mit Gelatine, so dass das geformte Wollstück selbständig seine Form behält. Mit gefilzten Wollmatten gestaltet die Wegbergerin Wandbilder, die jeweils unterschiedlich große Ausschnitte zeigen und so verschiedene Eindrücke ergeben. „Die Grundlage beim Filzen ist die Kugel oder die Schnur“, erklärt die Filzgestalterin, die eine dreijährige Ausbildung in Oberroth absolviert hat und nun an Schulen in Krefeld und Duisburg mit Kindern arbeitet. Doch Sabine Köhlerts Filzkugeln bekommen eine andere Erscheinungsform, indem sie diese kurz einfriert, dann anbohrt um einen Magneten in ihrem Inneren zu versenken und diese so auf einer dünn überfilzten Metallplatte zu einer eigenen Gestaltung anordnet.