Mit Liebe gemacht in Wegberg : Schöpferin kunstvoller Mosaikarbeiten

Künstlerin Marita Wittmann fertigt individuelle Teilchen für ihre Kunstobjekte, Skulpturen oder Bilder mit Hammer, Amboss und Zange selbst an. Foto: Nicole Peters

Wegberg Marita Wittmann war bereits als Kind von alten Scherben fasziniert und widmet sich seit mehr als 15 Jahren der farbenreichen Handwerkskunst. Die Teilchen aus Glas, Porzellan und Naturstein erstellt sie von Hand individuell.

Die Fertigung der kleinen Bestandteile aus italienischem, handgezogenem oder Design-Glas, Naturstein oder Porzellan ist eine Arbeit, die viel Zeit beansprucht, berichtet Marita Wittmann aus mehr als 15-jähriger Beschäftigung mit Mosaikarbeiten. Es gibt sie ebenfalls fertig zu kaufen, aber sie bestimmt Größe und Form des vielfarbigen oder natürlichen Materials am liebsten selbst. Dazu bricht sie größere Materialeinheiten mit Mosaik-Hammer und zugehörigem Amboss in immer kleinere Teile und zwackt mit der Spezialzange Stückchen ab. Ebenso verwendet sie Spiegel für die kunstvolle Oberflächengestaltung ihrer Objekte, Skulpturen und Bilder. Sie kreiert so meist vielfarbige und ästhetische Gesamtwerke, die sich als Blickfänger harmonisch sowohl in den natürlichen Außen- als auch den Innenbereich einfügen.

„Ich war schon immer von Mosaiken wie im Aachener Dom oder vom spanischen Architekten Antoni Gaudi fasziniert“, erinnert sich die Kunsthandwerkerin. Zunächst hatte sie überlegt, Tiffany-Glaskunst zu machen – mit diesem Design-Glas erstellte sie erste Lichtobjekte, die beispielsweise als Windlichter zu nutzen sind. Schnell entwickelte sich daraus ihre Vorliebe für Mosaike, der sie bis heute mit unterschiedlichen Ausführungen nachgeht. So erschafft sie Kunstobjekte, deren Trägerfiguren aus Stein, Ton, Styropor oder Kunststoff bestehen und deren Äußeres sie ideenreich und kunstfertig mit Mosaiken gestaltet. In die „Haut“ der sich um einen Stamm windenden Schlange hat sie beispielsweise Spiegelchen eingearbeitet und so deren Ausstrahlung erhöht. Zudem zeugt eine ausladende, feinteilig und farbenreich bestückte Blüte davon, wie viel Aufmerksamkeit und Hingabe der Künstlerin auch in der Form stecken: Mit feinem Draht hatte sie jedes Blatt individuell geformt und mit Fiberglas-Matten überzogen. Darüber hinaus stattete sie eine ungegenständliche Skulptur sehr modern komplett mit Spiegelelementen aus. Fügt sie farbige Bildnisse auf Formen wie Kugeln oder auf Tischplatten, fertigt sie zunächst Skizzen an, erläutert Marita Wittmann. So hat sie Koi-Karpfen und Seerose einer Teichlandschaft vorher auf den kugeligen Träger gezeichnet. Schrittweise bearbeitet sie dann die Objekte: klebt die Mosaikteile auf und fugt sie sauber ein. Aufgrund des verwendeten Materials und der Glas- oder Spiegelteilchen sind sie wetterfest.

Info Glas- und Natursteinmosaike Werke Licht- und Kunstobjekte, Kugeln, Skulpturen, Bilder, Geschirr. AG-Leiterin Marita Wittmann betreut als Mitarbeiterin des Offenen Ganztags der katholischen Grundschule Arsbeck-Wildenrath die Kunstwerkstatt-AG. Weitere Aktivitäten Teilnahme an Kunsthandwerkermärkten. Kontakt E-Mail maritawittmann@gmx.de