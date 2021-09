Wegberger Künstler präsentiert Kreativität im besonderen Ambiente : Kunst in der Fabrik

Kunst in der Fabrik

Ruth Schulmeyer und Johannes Donner sind die Initiatoren von „Kunst in der Fabrik“ in Heinsberg-Oberbruch. Foto: Nicole Peters

Wegberg/Oberbruch Zehn Künstler aus der Region zeigen ihre Werke im Bizz-Park Oberbruch. Die Ausstellung zeigt ein breites Spektrum zeitgenössischer Kunst.

Auf Initiative des Wegberger Künstlers Johannes Donner und Ruth Schulmeyer wird an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Oktober die Ausstellung „Kunst in der Fabrik“ in den Hallen des ehemaligen Glanzstoffwerks im Industriepark Heinsberg-Oberbruch stattfinden. Gemeinsam mit zehn internationalen Künstlerinnen und Künstlern zeigt die Ausstellung ein breites Spektrum zeitgenössischer Kunst.