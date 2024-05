75 Jahre Grundgesetz Wegberger setzen sich für Demokratie ein

75 Jahre Grundgesetz: Das Bündnis gegen Rechts im Kreis Heinsberg, die Wegberger Stadtverwaltung und die im Rat der Mühlenstadt vertretenen Fraktionen hatten zu einer Kundgebung auf den Rathausplatz eingeladen. Angemeldet waren 2000, erschienen waren etwa 150 bis 200 Teilnehmer, so die Einschätzung der Polizei vor Ort. Zahlreiche Redner bestimmten das Programm, darunter Clarissa Fahrenholz-Böhlig. Die pädagogische Leitung des Bereichs Qualifizierung beim Kreissportbund schilderte ihre persönlichen Erfahrungen als Schwarze, Aktivistin, Afrodeutsche und pansexuelle Mutter. Sie sei häufig Opfer von Rassismus und Diskriminierung, genährt von faschistischen Ideen. „Ich bin all das, was Faschisten oder genauer gesagt eine Vielzahl der AfD-Mitglieder hassen." Viele Farbige würden häufig mit Alltagsrassismus konfrontiert, was deutlich mache, „dass die Realität oft nicht mit den Grundsätzen des Grundgesetzes übereinstimmt". Denn in Artikel 1 heiße es, dass die Würde des Menschen unantastbar sei und alle Menschen vor dem Gesetz gleich seien. Oft werde sie auf Englisch angesprochen, wenn man ihr begegne, sagte Fahrenholz-Böhlig. „Dabei stamme ich aus Bergisch Gladbach und bin eine geborene Schmitz." Sie machte deutlich: „Es ist wichtig, zu verstehen, dass Faschisten immer auch Rassisten sind." Beides sei untrennbar miteinander verbunden. Faschistische Ideologien würden genutzt, „um Angst und Hass zu schüren und diejenigen zu unterdrücken, die für eine gerechtere, tolerantere Gesellschaft kämpfen". Es sei wichtig, sich jetzt nicht einschüchtern zu lassen; Meinungsfreiheit sei immer auch mit Verantwortung verbunden, so die Kreissportbund-Mitarbeiterin.