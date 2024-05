Kundgebung am 23. Mai Wegberg setzt ein Zeichen für Demokratie in Europa

Am 75. Jahrestag des Grundgesetzes am Donnerstag, 23. Mai, setzt Wegberg unter dem Motto „Wegberg für Demokratie in Europa“ mit einer Kundgebung ein Zeichen. Veranstalter ist das Bündnis gegen Rechtsextremismus des Kreises Heinsberg um Geschäftsführer Tino Pakusa mit der Unterstützung der Fraktionen im Stadtrat. „Hier geht es um den Schutz der Demokratie“, betonen alle die Wichtigkeit dieser Kundgebung, zu der rund 2000 Menschen auf dem Rathausplatz erwartet werden. „Wir müssen und wollen Hass und Hetze etwas entgegensetzen und für Vielfalt, Toleranz und Demokratie werben“, sagt Ulla Sevenich, ein Gründungsmitglied des Bündnisses gegen Rechtsextremismus, das insgesamt 650 Mitglieder hat, darunter die Wohlfahrtsverbände im Kreis sowie fast alle Parteien.