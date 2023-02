Kulturring Wegberg Wolfgang Wittmann macht die Nacht zum neuen Programm

Diesmal hat Wolfgang Wittmann die Literatur nach Texten und Stücken durchforstet, die das Thema Nacht im Fokus haben. Nach zahlreichen hochgelobten Auftritten in der Vergangenheit mit Titeln wie „Heine hat den Blues“ oder „Was macht der Mond, Herr Claudius?“ hat er nun Songs und Texte ausgewählt, die sich mit der Dunkelheit auseinandersetzen. Darunter auch der Beitrag „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ – am Abend seines Auftritts in der Mühlenstadt ganz besonders zutreffend. Denn Texte und Zeilen über die Nacht sind so aufregend und vielgestaltig, dass das Publikum in der Wegberger Mühle Erotisches, Gefährliches, Komisches und Erkenntnisreiches erwarten darf. Und natürlich spielen auch Musik und Gesang wieder eine maßgebliche Rolle.