Kulturring Wegberg : Christine Westermann liest an Wegberger Literaturtagen

Christine Westermann liest an Wegberger Literaturtagen

Wegberg Ein reichhaltiges Angebot hält der Kulturring Wegberg bereit. Vorsitzender Willy Meersmann blickt zurück.

Auch im 15. Jahr seines Bestehens hat der Kulturring erfolgreich gewirkt. Das war dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Willy Meersmann zu entnehmen, als er in der Mitgliederversammlung auf das Jahr 2019 zurückblickte. So hatten die drei Jazzkonzerte mit jeweils 90 Besuchern für eine voll besetzte Wegberger Mühle gesorgt.

Meersmann meinte, dies zeuge vom hohen Niveau der Künstler und dankte für die Organisation Annemie Kammans-Feldberg, die mit dem Mönchengladbacher Schlagzeuger Andrej Spajic jedes Konzert optimal vorbereitet habe. Zu den erfolgreichen Angeboten zählten laut Meersmann auch die acht Stadtführungen mit Nachtwächter Karl Küppers. Ihm dankte der Vorsitzende ebenso wie Norbert Rademakers, der bei einer Kirchenbesichtigung in Merbeck viel Wissenswertes zu den zahlreichen Kunstwerken und die neugotische Ausmalung des Gotteshauses erläuterte. An Besichtigungsfahrten erwähnte Meersmann besonders die Ausstellung „Raumfalten“ beim Kunstverein der Region Heinsberg sowie den von Ulrike Kotowski organisierten Besuch der ebenso beeindruckenden Ausstellung „Inside Rembrandt“ im Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Lobend erwähnte er auch den musikalisch-literarischen Abend mit Wolfgang Wittmann und Robert Scholtes, der Theodor Fontane zu dessen 200. Geburtstag gewidmet war.

Ein Höhepunkt im Jahr 2019 waren, so Vorsitzender Meersmann, die ersten Wegberger Literaturtage unter dem Titel „3TageBuch“: Es gab Lesung, Kindertheater, literarisches Quartett und ein Literaturcafé. Meersmann: „Das Projekt war ein toller Erfolg, so dass es in diesem Jahr im September die zweiten Wegberger Literaturtage geben wird.“ Nach seiner Darstellung wieder mit Lesung (Christine Westermann), Kindertheater („Der Räuber Hotzenplotz“), literarischem Quartett sowie – neu – mit „literarischem Frühstück“ und einer Autorenbörse.