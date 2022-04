Programm des Kulturrings Wegberg : Ohne Musik und Kostüm, aber dafür mit sehr viel Wortwitz

Stefan Verhasselt philosophiert sich am 29. April durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft. Foto: Siegfried Malinowski

Wegberg Der Kabarettist Stefan Verhasselt gastiert mit seinem Programm „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeiten“ am 29. April in Wegberg. Der Kulturring hat weitere Angebote.

Der Kulturring Wegberg hat ein neues Program zusammengestellt – an drei Wochenenden in Folge gibt es Angebote für Kulturbbegeisterte. Den Auftakt macht Stefan Verhasselt am Freitag, 29. April mit „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeiten“. Der Niederrheiner unter den Kabarettisten präsentiert sein Programm um 20 Uhr in der Wegberger Mühle.

Voller feinsinnigem und stellenweise richtig schrägem Humor philosophiert sich Stefan Verhasselt mit viel Wortwitz durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft. Und das immer oberhalb der Gürtellinie, mit Empathie für seine Mitmenschen. Auf dass die Zuschauer nachher feststellen: „Genau so is et – wie bei uns zuhaus.“

Es geht um „Ein-Wort-Menüs-to-go“ und ganz neue Platzierungen in Restaurants. Stefan Verhasselt erläutert, dass es „Pre-Bio“ schon in den Siebzigern im Garten seiner niederrheinischen Tanten gab und „Sun Chairs“ wohl doch keine schicken Sonnenstühle sind. Man erfährt außerdem mehr zum Thema „Waldbaden“ und dass Gendern scheinbar klangliche „Verwandte“ am Niederrhein hat.

Seinen neuesten Entdeckungen aus unserer immer verrückter werdenden Welt hat er den Titel gegeben: „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“. In dem Soloprogramm ganz ohne Musik und Kostüm zählt das Wort, das oft zwischen den Zeilen ausgesprochen und durch feinsinnige Beobachtungsgabe und komische Überhöhung aus seiner Nebensächlichkeit herausgeholt wird.

Viele kennen den Kabarettisten auch als Hörfunk-Moderator von WDR 4. Was 1998 mit witzigen, tagesaktuellen Sprüchen in seinen Frühsendungen begann, ist seit 2006 Programm. Für Stefan Verhasselt ist es von Vorteil, dass er mittlerweile morgens etwas länger schlafen kann. Seit 2020 moderiert er nämlich die WDR 4-Vormittagssendung „Hier und Heute“.

Am darauffolgenden Freitag, 6. Mai, serviert der Kulturring Wegberg erstmals ein Open-Air-Jazz-Konzert. In enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schrofmühle wird in Rickelrath im Innenhof der Mühle die erste gemeinsame Aktivität stattfinden. Dem in Wegberg und Umgebung allseits bekannten Schlagzeuger und Jazz-Organisator André Spajic ist es gelungen, das Ellington Trio zu verpflichten. Über Einzelheiten zu dieser Veranstaltung wird der Kulturring demnächst noch ausführlicher informieren.

Und wieder einen Freitag später, am 13. Mai, lädt auch in der Schrofmühle im passenden, frühlingshaften Ambiente Wolfgang Wittmann zu einem literarisch-musikalischen Abend ein. Dort wird er sein neues Programm vorstellen. Der ländliche Veranstaltungsort passt wunderbar zu seinen „tierischen“ Ausführungen über Unken, Schafe, Katzen und Hühner. Näheres zu seinem Auftritt wird auch hier in den kommenden Wochen folgen.

Karten Zu allen drei Veranstaltungen startet nun der Vorverkauf an den bekannten Stellen: in der Buchhandlung Kirch, im Reisebüro Scholz am Edeka und im Café Longo. Auch in der Schrofmühle gibt es Karten an den offenen Sonntagen im Vorfeld der beiden Veranstaltungen.

(RP)