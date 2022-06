Kulturring Wegberg : „Wettstreit der Worte“ liegt vor

Wegberg Der Kulturring Wegberg gibt eine Sammlung mit 47 Geschichten und Gedichten heraus. Das Buch soll der Öffentlichkeit am 20. Juni in der Wegberger Mühle vorgestellt werden.

(RP) Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der Kulturring Wegberg alle Interessierten zu einem Schreibwettbewerb aufgerufen. Zum ersten Mal wurde der Wegberger Literaturpreis in Höhe von 500 Euro ausgeschrieben. Auch zur positiven Überraschung der Veranstalter wurden 60 sehr unterschiedliche Beiträge eingereicht. In einer großen Veranstaltung im Forum wurden die drei besten Beiträge gekürt.

Damals entstand beim Kulturring spontan die Idee, alle Teilnehmer dadurch zu würdigen, dass ihre Gedichte und Geschichten in gedruckter Form als Buch veröffentlicht werden sollten. Dies ist nun nach intensiver Vorarbeit gelungen. Nicht alle Beiträge durften oder konnten in das Buch aufgenommen werden. Und doch entwickelte es sich zu einem soliden Werk mit mehr als 300 Seiten. 47 Geschichten sind darin zu finden. Und zwar unterschiedlichster Art: vom Kriminalkommissar, der von seinem verstorbenen Onkel viele gefälschte Bilder erbt, oder von der mehrfachen Mutter, die nachts wegen ihrer Kinder nicht zur Ruhe kommt. Von Fantasy-Grusel über Liebesgedichte, vom Loblied auf das eigene Dorf bis zur Radreise mit Freunden zum Gardasee . Alle Autoren sind stolz darauf, ihren Beitrag nun in gedruckter Form vorzufinden.

Diese umfangreiche Sammlug mit dem treffenden Titel „Wettstreit der Worte“ will der Kulturring Wegberg nun allen Teilnehmern, ihren Familien und der Öffentlichkeit in einer kleinen Feier am 20. Juni um 18 Uhr in der Wegberger Mühle vorstellen. Dort sollen einige Geschichten, die im vorigen Jahr nicht im Forum gelesen wurden, vorgetragen werden. Alle Beteiligten, auch die fünfköpfige Jury, erhielten eine Einladung zu dieser Veranstaltung. Viele haben schon ihr Kommen zugesagt. Darüber hinaus sind alle Wegberger, die sich für das Schreiben und die Literatur interessieren, herzlich zur Veranstaltung eingeladen. Vielleicht holen sich Teilnehmer dort auch so manche Idee und Anregung, wenn ab Sommer 2023 der Wegberger Literaturpreis zum zweiten Mal ausgeschrieben wird.