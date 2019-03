Mitgliederversammlung: Kulturring bilanziert ein erfolgreiches Jahr

Wegberg In der Mitgliederversammlung hatte Vorsitzender Willy Meersmann viel Erfreuliches zu berichten.

Beim schon fast traditionellen musikalisch-literarischen Abend befasste sich das Duo Wolfgang Wittmann/Robert Scholtes mit dem Thema „Familienbande“ und Karl Küppers verstand es hervorragend, die Teilnehmer an den sieben Nachtwächterwanderungen mit Vergangenheit und Gegenwart von Wegberg vertraut zu machen. Hochinteressant war auch der Besuch der Bundeskunsthalle Bonn, wo die Teilnehmer bei zwei fachkundigen Führungen das zum Teil umstrittene Werk des Künstlers Ernst-Ludwig Kirchner kennen lernten. Ein tierisches Lesevergnügen gab es mit den Kabarettisten Jürgen Wegscheider und Markus Maria Winkler und beim Kindertheater begeisterte das Niederrheintheater Brüggen mit „Rumpelstilzchen“ die kleinen Besucher. In seinem Ausblick auf das neue Jahr berichtete der Vorsitzende, dass wieder drei Jazzkonzerte und ein musikalisch-literarischer Abend fest terminiert seien, dass man die Nachtwächterwanderungen fortsetze und dass der Kunstverein Heinsberg besucht werde. Eine Museumsfahrt im Herbst sei in Planung und fest stehe eine Kirchenführung am 22. Juni in Merbeck. Als Höhepunkt nannte Meersmann die erstmals ins Programm genommenen Literaturtage, für die unter dem Motto „Drei TageBuch“ derzeit ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet werde.