Literaturtage ein voller Erfolg : Kulturring Wegberg auch in der Corona-Pandemie aktiv

Kulturring Wegberg auch in der Corona-Pandemie aktiv

Wegberg Der Kulturring Wegberg hat unter den erschwerten Corona bedingten Regelungen den Freunden des guten Buches Angebote unterbreiten können. Vorsitzender Willy Meersmann zieht eine positive Bilanz.

Die beliebten Jazzkonzerte fielen aus, ebenso Nachtwächter-Wanderungen, Museumsfahrten, literarisch-musikalische Abende sowie Kabarett- und Comedy-Vorstellungen: Die Corona-Pandemie bescherte dem kulturellen Leben in der Mühlenstadt 2020 und 2021 eine schwere Zeit, wie Vorsitzender Willy Meersmann in der Mitgliederversammlung des Kulturrings berichtete. Aus dem Grund habe man auf die Vereinsbeiträge der 95 Mitglieder in diesem Jahr verzichtet.