Zuschuss halbiert Kulturpass wird auch in Wegberg fortgeführt

Erfreulich findet er generell die Entwicklung, dass Kinder und Jugendliche wieder vermehrt zum Buch greifen. „Nach Harry Potter, wodurch viele wieder zum Lesen gekommen sind, folgen jetzt die sogenannten New Adults. Die gibt es meist in Sammlereditionen zum Beispiel mit einem besonderen Blattschnitt, damit die Leserinnen und Leser – wobei es in der Mehrheit Leserinnen sind – auch Freude an einem schönen haptischen Effekt haben.“ Aber wie erklärt er sich die – im Vergleich zu früher – erkennbare Lesefaulheit? „Durch Smartphones und das große Streamingangebot an Filmen und Serien gibt es digitale Zeitfresser weit abseits von Büchern“, sagt Kirch. „Das Schöne ist aber, dass der Kulturpass noch mehr Jugendliche wieder zum Lesen bringt, es kommen regelmäßig Bestellungen rein.“