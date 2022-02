Kulturförderkreis in Wegberg stellt Jahresprogramm vor : Ein bisschen Pomp und ganz viel Heiterkeit

Den musikalischen Auftakt machen Tenor Stefan Lex und das Ensemble Pomp-A-Dur am Muttertag, 8. Mai, im Hotel Sternzeit in Wildenrath. Foto: Stadttheater

Wegberg Der Kulturförderkreis Opus 512 hofft darauf, dieses Jahr wieder aus den Vollen schöpfen zu können. Das musikalische Programm 2022 steht. Los geht es an Muttertag, 8. Mai.

So vielfältig wie die Geschmäcker, so vielfältig ist auch das Jahresprogramm des Kulturförderkreises Opus 512. Egal ob Kammerkonzert oder Orgelmusik, Jazzabend oder Musik-Kabarett – die Auswahl soll 2022 wieder möglichst breit sein. Und die Zeichen stehen gut mit Blick auf die gelockerten Corona-Schutzregeln. Fast täglich erreichen den Verein Anrufe und E-Mails mit der bangen Frage, wann endlich wieder „einfach gute Musik“ angeboten werden kann, sagt Heinrich Heinen, Geschäftsführer von Opus 512. Die Antwort lautet: Es dauert nicht mehr allzu lange.

Auch während der Pandemie konnten zwar einige Konzerte mit international bekannten Künstlern wie Christian Schmitt, Organist der Bamberger Symphoniker oder Trompeter Matthias Höfs aus Hamburg und dem Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff stattfinden – entweder in der Beecker Pfarrkirche oder im Forum Wegberg. Trotzdem musste so manche Veranstaltung verlegt oder gar abgesagt werden. Doch die Mitglieder von Opus 512 haben nicht die Hände in den Schoss gelegt, sondern vieles vorausgeplant, um nun wieder durchstarten zu können. – soweit es das Coronavirus zulässt.

Tenor Stefan Lex und Ensemble Pomp-A-Dur Den Anfang macht die Caféhaus-Musik im Hotel Sternzeit in Wildenrath am Muttertag, 8. Mai, um 16 Uhr. Ein bisschen Pomp aufgrund der glamourösen Kostüme und die heitere Tonart A-Dur geben dem Ensemble Pomp-A-Dur seinen Namen. Ein unverwechselbarer Klang, kombiniert mit einer feinen Prise Humor, machen die Auftritte der Instrumentalistinnen sehr unterhaltsam. Das Ensemble steht für heitere Salonmusik mit Melodien von Kreuder, Lehar, Mackeben und weiteren. Wichtiger Bestandteil ist natürlich auch Tenor Stefan Laux, ein Meister seines Fachs. Er begeistert neben seiner Stimme mit seinem Charme und seiner humorvollen Moderation.

Chris Hopkins und Jazz All Stars mit Dan Barrett Einen international renommierten und mehrfach preisgekrönten Jazzpianisten präsentiert Opus 512 am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr auf dem Freigelände am Flachsmuseum Beeck: Jazzpianist Chris Hopkins sorgt mit seinem swingenden All Star Quartett für eine Mischung aus Eleganz und Übermut, Humor und Lebenslust. Als Stargast tritt mit Dan Barrett einer der meistbeschäftigten und Jazzmusiker und Arrangeure in den USA auf. Mit seinem expressiven, warmen Sound setzt der Posaunist, der bereits mit Größen wie Benny Goodman zusammengearbeitet hat, bis heute Maßstäbe im klassischen Jazz.

Robert Kreis Musikalische Leckerbissen der 20er und 30er Jahre kredenzt der niederländische Kabarettist Robert Kreis am Dienstag, 4. Oktober, um 18 Uhr im Forum Wegberg. Süß sollen die Köstlichkeiten sein, die er seinem Publikum auftischt, aber stets wahrnehmbar bleibt auch ein Bittermandelaroma. Robert Kreis ist während seiner langen Bühnenlaufbahn in vielen Metropolen der Welt aufgetreten, darunter New York, Sydney, Rio und Shanghai. Der Entertainer lässt am Flügel eine längst vergangene Zeit wieder aufleben, kombiniert mit Beobachtungen aus der Gegenwart.