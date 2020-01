Pape macht Zirkus 2020 : Kult-Clown Peter Shub kommt ins Beecker Zirkuszelt

Beeck Spektakulärer Neuzugang für die Zirkus-Familie von Christian Pape: Kult-Clown Peter Shub wird bei „Pape macht Zirkus“ auf der Bühne stehen.

Kult-Clown Shub ist eine lebende Legende: „Peter spielt dabei nicht nur eine Figur, sondern ganz viele, er ist der Mantel an der Garderobe, der Pflanzenfreund mit einem Hang zum Destruktiven oder Gefangener seines eigenen Kamerastativs“, sagt Christian Pape, „dazu kommt eine gehörige Portion Slapstick, Skurrilität und eine Menge schwarzer Humor.“ Wegen er großen Nachfrage wird das Zirkus-Spektakel nunmehr einen Tag früher starten: Premiere ist bereits am Donnerstag, 14. Mai, um 20 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr).

Shub bringt seit fast 40 Jahren die Menschen auf der ganzen Welt zum Lachen. Er war unter anderem für den Circus Roncalli, den Cirque Du Soleil oder den New Yorker Zirkus „Big Apple“ aktiv und ist Preisträger des „Silver Clown Award“ des internationalen Festivals von Monte Carlo. Doch damit ist das internationale und von Christian Pape selbst zusammengestellte Ensemble an Akteuren noch längst nicht komplett: „Ich suche noch weiter nach besonderen Künstlern, die uns und unser Publikum im Spiegelzelt begeistern“, erklärt der Gastgeber.

Zugesagt haben zum Beispiel: Kölns bekanntester Büttenredner, Marc Metzger, der als „Blötschkopp“ mit rasanter Wort-Akrobatik über die Bühne fegt und das Las Vegas-Paar Svetlana und Marc vom „Daredevil Chicken Club“: Sie haben die Menschen bereits in fast 40 Ländern begeistert. „Und welche Rolle eine Banane in ihrer Show spielt, wird bestimmt jeden Gast nachhaltig beeindrucken“, schmunzelt Pape. Gleich mehrere Weltrekorde hat Chris Böhm mit seinem BMX-Freestyle aufgestellt.

Spätestens seit der Gänsehaut-Ballade „Stääne“ haben sich die „Klüngelköpp“ ihren Platz unter den Top-Künstlern in Köln gesichert. Bei „Pape macht Zirkus“ wird man die Band erleben, wie man sie noch nie gesehen hat: „Kölsch meets Klassik“, sagt Pape. Schräg, verrückt und herrlich durchgeknallt ist die „Rebel Tell Band“. Die Musiker vereinen Schlager und Rock’n’Roll zu einer großen Mitsing-Party. Zuletzt waren sie mit Andrea Berg auf Tournee und begeisterten sogar Pop-Titan Dieter Bohlen beim „Supertalent“.

In seinem Zuhause und dem Spiegelzeit wird auch Pape selbst mit viel Humor als Moderator mittendrin sein im Zirkus-Geschehen, wie immer musikalisch unterstützt vom eigens geschaffenen Papes Pustefix Orchester. Die Vorstellungen am Freitagabend und Samstagabend sind ausverkauft, für Samstagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagabend (19 Uhr) gibt es noch Restkarten.

Besonders für die Premiere gibt es noch die Möglichkeit, Tickets für größere Gruppen oder Firmen zu erwerben. Hier genügt eine E-Mail an: Sina Layeghi unter sina@terzmachen.de. Tickets für alle Vorstellungen gibt es ansonsten auf der Internetseite www.pape-macht-zirkus.de, bei Feinkost Pape am Karolingerring 14 in Erkelenz oder in allen AD-Tickets-Vorverkaufsstellen.