Trauer in Schwaam : Kuh Erika ist tot

Trauer bei „Erika and Friends“: Der Verein teilt mit, dass die namensgebende Kuh Erika am Sonntag, 19. Januar, verstorben ist. Der Verein, der unter anderem die Adventssause in Schwaam organisiert, will seine Arbeit fortsetzen.

Als Erika im März 2006 bei einer Rinderauktion auf Wunsch des Sohnes gekauft wurde, wusste niemand auf dem Hof Michiels, dass sie einmal für viele Menschen und Kühe von großer Bedeutung sein wird. Man merkte schnell, dass Erika ihren eigenen Willen hat: Sie wollte frei sein, sich nicht an Regeln halten, berichtet der Verein. Im Dorf kannte jeder Erika, denn sie fand immer wieder eine Möglichkeit, alleine auf Erkundungstour durchs Dorf zu spazieren. Das Futter kam zu spät oder es war nicht das, was Erika haben wollte? Kein Problem, sie wusste genau, wie sie via Selbstbedienung an ihr Lieblingsessen kam. Erika war liebevoll, aber bestimmend und wusste genau, wie sie ihren Willen bekommt. Als sie kurz nach der Ankunft erkrankte, wich der Sohn der Bäuerin Wilma nicht mehr von ihrer Seite. Es bildete sich eine ganz besondere Verbindung. Oft fand man beide im Stall liegend – Erika mit dem Kopf auf seinen Beinen schlafend. Diese Momente hat Erika nie vergessen – sie und der Sohn der Bäuerin hatten ihr Leben lang eine besonders enge Bindung. Sobald er den Hof betrat oder sie rief, kam sie freudig auf ihn zu, berichtet der Verein. Erika hat allen auf dem Hof gezeigt, dass Kühe, die oft als „dumm“ oder als „Nutztiere“ bezeichnet werden, dies ganz und gar nicht sind. Erika habe vielen Menschen die Augen dafür geöffnet, welch individuelle tolle Lebewesen Kühe doch sind. „Wir werden, auch wenn es ohne sie schwer ist, den Verein ,Erika and friends’ weiterführen“, teilt der Verein mit. „Als wir zu Erikas Stall kamen und Kinder für sie Blumen, Äpfel und Kerzen niedergelegt hatten, waren wir sprachlos. Dies zeigt uns, dass wir einiges richtig machen.“