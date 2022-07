Krimilesung auf Wegberger Friedhof : Spannende Geschichten führen in die Welt der Verbrechen

Wegberg Eine besondere Kulisse für die Sommernachts-Krimilesung bietet der Friedhof an der Bahnhofstraße am 12. August. Mit von der Partie sind René Wagner, Kurt Lehmkuhl und Helmut Wichlatz.

Auch in diesem Jahr sind wieder Spannung und Gänsehaut bei der Sommernachts-Krimilesung auf dem alten Friedhof an der Bahnhofstraße garantiert. Am Freitag, 12. August, werden ab 20.30 Uhr mit einbrechender Dunkelheit Geschichten aus der Welt der Verbrechen und auch einige gruselige Momente die Besucher unterhalten und in ihren Bann ziehen. Mit dabei sind auf jedem Fall der Hörbuchsprecher René Wagner und Krimiautor Kurt Lehmkuhl, die nicht nur als Solisten, sondern auch als Duo mit eigenem Programm wie „Erlesene Köstlichkeiten“ oder „Das Leben geht weiter“ ihr Publikum in der Vergangenheit begeisterten. Mit ihrem „Leben-Programm“ haben sie vor einigen Jahren die Kulturreihe von Torsten Heiss eröffnet.