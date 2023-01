Kreis Heinsberg bleibt skeptisch Weiter Zweifel am Wegberger Etat

Dennoch zeigt sich die Kreisverwaltung weiterhin skeptisch, was die weitere Entwicklung betrifft: „Es ist festzustellen, dass die Stadt Wegberg in den Jahren ihrer eigenen mittelfristigen Finanzplanung weiterhin Jahresfehlbeträge erwartet und im Jahr 2025 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kalkuliert.“ Inwiefern sich dieser Trend fortsetze oder aufgrund sich in den nächsten Jahren ändernder Rahmenbedingungen umkehren oder sogar verschärfen wird, lasse sich derzeit nicht vorhersagen. „Die Kommunalaufsicht wird sich daher von der Stadt auch unterjährig über die Haushaltsentwicklung berichten lassen“, heißt es aus dem Kreishaus.