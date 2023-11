Angebote im Kreis Heinsberg Hilfen für pflegende Angehörige

Pflegepause – Gespräche für und mit pflegende(n) Angehörige(n) Die Gruppe in Hückelhoven sucht Verstärkung. Sie pflegen einen Angehörigen, sorgen sich um einen nahestehenden Menschen? Die Aufgabe kann Tag für Tag zu besonderen Herausforderungen führen. Sie fühlen sich körperlich und psychisch belastet, schwanken zwischen Pflichtbewusstsein, dem Gefühl helfen zu wollen oder zu müssen und Überforderung? In der Gruppe treffen sich Menschen mit ähnlichen Erfahrungen und Fragen. Hier ist Platz für Austausch, Trost, aber auch miteinander lachen. Sie erfahren Wertschätzung für das, was Sie tun sowie Verständnis für Ihre Empfindungen. Die Gruppe trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat im Begegnungszentrum in Hückelhoven, Friedrichplatz 7. Das nächste Treffen findet am 15. November, 16.30 bis 18 Uhr, statt. Mehr Informationen im Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum im Kreis Heinsberg/Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe unter der Telefonnummer 02452 156790 oder per Mail unter pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de.