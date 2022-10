Integration von Flüchtlingen in Klinkum : Kreis-Heimatpreis für Fußballtrainer Manfred Knops

Eine runde Sache: Manfred Knops ist als Fußballtrainer seit Jahrzehnten in der Jugend- und Flüchtlingsarbeit aktiv. Foto: Ulrike Knops

Klinkum Fußballtrainer Manfred Knops hat für seinen Einsatz im Jugendsport und für die Integration von Flüchtlingen den Kreis-Heimatpreis erhalten. Wie der Fußball die Menschen über Sprachgrenzen hinaus verbindet.

Beim Fußball geht es um Emotionen, manchmal sogar um Liebe. Aber es geht auch um Regeln und darum, wie man respektvoll miteinander umgeht. Und das Beste daran ist: Fußball verbindet, denn er ist universell verständlich, auch wenn Spieler nicht dieselbe Sprache sprechen. Diese Qualitäten des Sports hat sich Manfred Knops zunutze gemacht, um ehrenamtlich Integrationsarbeit zu leisten. Seit 2016 trainiert der 67-Jährige junge Flüchtlinge, die in der Zentralen Unterbringungseinrichtung Petersholz (ZUE) oft nur wenige Wochen leben, bevor sie einer Kommune zugewiesen werden. In der Jugendarbeit des SV Klinkum ist Manfred Knops als Trainer mehr als 40 Jahre aktiv gewesen, den Vorsitz des Vereins übernahm er vor zehn Jahren. Vor Kurzem wurde er im Forum des Berufskollegs Erkelenz mit dem zweiten Platz des Kreis-Heimatpreises 2022 ausgezeichnet – als einzige Einzelperson unter den Preisträgern.

Der Klinkumer kann sich noch ziemlich gut an den Tag erinnern, als eine zufällige Begegnung den Beginn einer Initiative markierte, die bis heute andauert. „Ich bin aus Interesse mit dem Fahrrad durch die Einrichtung gefahren – damals war das noch möglich.“ Irgendwann sei er auf einige Kinder aufmerksam geworden, die Fußball spielten. „Mit einem Ball, der keine Luft mehr hatte und die Aufschrift SVK trug“ – der SV Klinkum, sein Verein. Die Konturen der Tore waren aus T-Shirts und Pullovern geformt. „Im Spiel hatten sich die Kinder in die Wolle gekriegt. Dann habe ich einfach den Schiedsrichter gespielt. Und die Kinder waren froh, dass ihnen jemand Aufmerksamkeit schenkt. Das hat mich total berührt.“ Kurze Zeit später, so Manfred Knops, hätten Mitarbeiter der ORS-Gruppe als Betreiber der ZUE Kontakt mit ihm und dem SV Klinkum aufgenommen, um zu fragen, ob der Verein sich in die Flüchtlingshilfe einbringen wolle. Der Fußballtrainer willigte sofort ein.

Die Trainingsbedingungen vor Ort sind nicht die Besten – zwei Hartplätze sind vorhanden, eine Wiese wurde zu Beginn des Ukraine-Krieges für ein vorübergehendes Zeltlager genutzt und ist seitdem nicht mehr bespielbar. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. „Man muss viel improvisieren, aus dem Gefühl und aus dem Moment heraus“, sagt Manfred Knops. Einmal in der Woche bietet er das Training in der ZUE an, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene machen mit. „Im Sommer müssen wir manchmal vier Mannschaften bilden, weil über 30 Leute mitspielen wollen.“ Hin und wieder wird auch auf dem Gelände des SV Klinkum gekickt. Dafür sind Fahrgemeinschaften notwendig, um den Transfer der ZUE-Bewohner zu bewerkstelligen.

Manfred Knops hat in seiner Trainer-Karriere schon viel gesehen und erlebt. Er war unter anderem in Kückhoven, Rath-Anhoven, Beeck und Merbeck tätig. Als Stützpunkt-Trainer für den Fußballkreis Heinsberg hat er zwischen 2006 und 2019 talentierte Nachwuchsfußballer gesichtet. Doch die Arbeit mit Flüchtlingen nimmt einen besonderen Platz in seinem Herzen ein. Manchmal geht die Hilfe auch über den Sport hinaus: In Zusammenarbeit mit der Stadt Wegberg hat er für die dauerhafte Unterbringung einer afghanischen Mutter mit ihren drei Söhnen in der Mühlenstadt gesorgt. „Es hat mir so imponiert, dass die Brüder zu Fuß zum Training nach Klinkum gekommen sind.“ Die Jugendlichen spielen nun im SV Fußball, der Jüngste geht in Wegberg zur Schule, ein weiterer Sohn hat Arbeit gefunden. So fühlt sich Heimat an. Manfred Knops unterstützt die Familie nach wie vor bei Behördengängen.