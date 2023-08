„Erschreckende“ Werte Immer noch hohe Nitratbelastung im Grundwasser im Kreis Heinsberg

Der Verein VSR-Gewässerschutz warnt nicht zum ersten Mal vor Nitratbelastungen im Wasser zahlreicher Privatbrunnen im Kreis Heinsberg. In einer aktuellen Pressemitteilung teilt die Initiative mit Sitz in Geldern mit: „Die Brunnenwasseruntersuchungen vom VSR-Gewässerschutz ergaben in Wegberg und Heinsberg erschreckende Nitratbelastungen.“ 190 Gartenbesitzer hatten demnach im Juni und August ihr Brunnenwasser am Labormobil abgegeben, um Gesundheitsrisiken bei der Nutzung des Wassers auszuschließen. In 106 der privat genutzten Brunnen stellte die gemeinnützige Organisation eine Überschreitung der Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter Nitrat fest. Bereits im vergangenen Jahr hatte VSR-Gewässerschutz bei Messungen in Wassenberg und Wegberg in jeder zweiten Probe außergewöhnlich hohe Nitratwerte im Wasser gefunden.