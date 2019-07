Projekt für junge Leute : Kreativ sein in den Sommerferien

Wegberg Die Zusage zu einem Projektantrag vom Kulturrucksack NRW hat die Stadt Weggberg erhalten. In der Nähe des Skaterplatzes soll eine neue Sitzgruppe entstehen, die künstlerisch gestaltet wird. In Kooperation mit Franziska Fuge vom katholischen Jugendzentrum St.

Martin, Marie Tekook, evangelische mobile Jugendarbeit Wegberg, und Birthe Wernery, Streetworkerin der Stadt Wegberg, findet in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Simone Braun an drei Tagen in den Sommerferien eine kreative Aktion statt.

Los geht es am Montag, 15. Juli, ab 12 Uhr an der Skateranlage hinter dem Grenzlandringbad mit der Erweiterung der Sitzgruppe mit Beton, die für eine Graffiti-Aktion vorbereitet wird. Am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. Juli, findet jeweils ab 11.30 Uhr die kreative Arbeit statt. Am 25. Juli werden aus den Ideen Skizzen erstellt und erste Sprayversuche gemacht, Treffpunkt ist am Jugendzentrum St. Martin, Rathausplatz 27. Am 26. Juli wird die Sitzgruppe kreativ gestaltet, Treffpunkt ist am Skaterplatz.