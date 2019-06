Sanierung in Wegberg-Tüschenbroich : Kornmühle als Geschichtsdenkmal

Nach umfänglicher Restaurierung haben Besucher am Deutschen Mühlentag erstmals die Gelegenheit, die Mühle mit Inventar zu besichtigen. Für Gefache des Fachwerks werden noch Paten gesucht.

Die Kornmühle ist wieder ein schmuckes Gebäude, dem mit umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen zu altem Glanz verholfen wurde. Für die Mühle wurde um 1640 ein stattlicher, zweigeschossiger Fachwerkbau errichtet, in dessen Erdgeschoss rund 200 Jahre später zusätzlich eine Schankwirtschaft eröffnet wurde: Hier warteten oftmals die Bauern, während ihr Korn gemahlen wurde. Das Zusatzgeschäft lief so gut, dass die „Waldschenke“ bald als Anbau ein Restaurant, die heutige „Tüschenbroicher Mühle“, erhielt. Die Einstellung des Mahlbetriebs in den 1940er Jahren und Eindringen von Feuchtigkeit setzten der Kornmühle so stark zu, dass die Wand zum Mühlenbach im Herbst 2015 als Notsicherung abgestützt werden musste. Heute sind die Maßnahmen im Außenbereich so gut wie abgeschlossen.