Weihnachtskonzert in Wegberg Paveier fühlen sich im Forum schon heimisch

Zum Schluss, nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden, wollte das begeisterte Publikum die Akteure am liebsten gar nicht von der Bühne ziehen lassen. Mit Hits wie „Leev Marie“ oder „Buenos dias Mathias“ versetzen die Paveier ihr närrisches Publikum sonst vor allem in der Hochphase der fünften Jahreszeit in ausgelassene Karnevalsstimmung. Aber: Die Kölner können auch anders. Im gut besuchten Forum der Mühlenstadt zeigten sich die Paveier diesmal von einer besinnlichen Seite, als sie in enger Kooperation mit der Klinkumer KG Sonn Männ als Ausrichter zu ihrem traditionellen Konzert „Kölsche Weihnacht“ eingeladen hatten.