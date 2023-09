Jazzkontert Charlotte Illinger begeistert in der Wegberger Mühle

Bei songs wie „Save your love for me 2“ von Benny Golson oder „I could write a book“ von Betty Carter gab es immer wieder Zwischenapplaus und Begeisterungsrufe. Nach diesem fast zweistündigen, sehr abwechslungsreichem Jazzkonzert gingen die Zuhörer der Wegberger „beswingt“ hinaus in den lauen Spätsommerabend. Bei manchen klang dabei noch im Ohr: „What a little moonlight can do“.