Erstkommunion 2024 in Wegberg Anmeldungen ab dem 20. Dezember möglich

Termine für die Feiern zur Erstkommunion in kommenden Jahr sind: Sonntag, 7. April 2024 um 9.30 Uhr in Beeck und um 11.30 Uhr in Rath-Anhoven; Samstag, 13. April 2024, um 13.30 Uhr in Merbeck; Sonntag, 14. April 2024, um 9.30 Uhr in Klinkum und um 11.30 Uhr in Wegberg; Samstag, 20. April 2024, um 13.30 Uhr in Dalheim; Sonntag, 21. April 2024, um 9.30 Uhr in Arsbeck und um 11.30 Uhr in Wildenrath.