Aktion „Kämpft mit Ben“ in Wegberg : Gemeinsam stark - Zeit der Solidarität

Meinung Klinkum Mitten in der Corona-Krise wird der kleine Ben zum Symbol. Sein Beispiel zeigt, was die Region schaffen kann, wenn sie zusammenhält.

Bunte Luftballons hängen an den Bäumen im Vorgarten des Hauses von Familie Herrmann in Wegberg-Klinkum. „WIR HABEN ES GESCHAFFT“ heißt es auf der Facebook-Seite der Initiative „Kämpft mit Ben“. Die gute Nachricht, dass eine Krankenkasse die Behandlung des 17 Monate alten Ben mit dem neu zugelassenen und fast zwei Millionen Euro teuren Medikament übernimmt, hat in dieser Woche nicht nur seine Eltern überwältigt. Seit der Schock-Diagnose kurz vor dem Weihnachtsfest 2019 stehen unzählige Freunde und Unterstützter an der Seite von Familie Herrmann. Das Engagement in der Region und weit darüber hinaus ist einzigartig. Lokale Akteure wie Guido Böckem und Günter vom Dorp, Vereine aus Klinkum und Wegberg, die Mühlenstadt, zahlreiche Einzelhändler und viele Prominente, darunter Mord-Ermittler Ingo Thiel, Schauspieler und Moderator Stefan Bockelmann, Mallorca-Sänger Mickie Krause und die Profis von Borussia Mönchengladbach warben für die Aktion „Kämpft mit Ben“ und verwandelten sie in eine erfolgreiche Kampagne. Stolze 1,3 Millionen Euro wurden für den Jungen in den vergangenen Wochen gesammelt – die benötigten 1,9 Millionen Euro wären auch auf diesem Weg zusammengekommen.