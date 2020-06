Wegberger Wildblumenwiesen : Das richtige Motto: Klasse statt Masse

Meinung Wegberg Mit herrlich duftenden Wildblumenwiesen und kunterbunten Staudenbeeten macht die Stadt Wegberg alles richtig. Nichtsdestotrotz sollte auf „Klasse statt Masse“ gesetzt werden, damit noch genügend Kapazität für den Pflegeaufwand vorhanden ist.

Die Bürger schätzen die Blütenpracht beim Spaziergang durch den Stadtpark, Fahrrad- und Autofahrern bietet sich, beispielsweise an der Friedrich-List-Allee in Wildenrath, ein deutlich attraktiveres Bild als beim bisherigen tristen „Straßenbegleitgrün“, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt.