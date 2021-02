Kostenpflichtiger Inhalt: Pläne für Haus Sell in Wegberg-Arsbeck : Ein Konzept mit Zukunft

Das weiße Gebäudeteil von Haus Sell wird saniert. Die heutigen Nebengebäude werden abgerissen, dort entsteht ein Gebäudekomplex mit zehn Wohnungen. Foto: Architekturbüro Michael Linssen

Meinung Wegberg Seit 1926 in Familienbesitz, wurde der Name Sell in Arsbeck durch jahrzehntelange erfolgreiche Gastronomiekultur zur Marke. Der Gebäudekomplex an der alten Bundesstraße 221 neben der Kirche St. Adelgundis prägt das Ortsbild im Zentrum von Arsbeck.