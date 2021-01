Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar : Lehrer werden bloßgestellt

Ein Schüler, der in die 8. Klasse eines Gymnasiums geht, bedient an einem Notebook eine Lernplattform. Foto: dpa/Marijan Murat

Interview Wegberg Blödsinn wurde an Schulen schon immer gemacht. Und wer den Unterricht gestört hat, flog raus. So einfach war das früher. Der Fall der Störmanöver in den Videokonferenzen des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums in Wegberg ist allerdings ein bisschen komplizierter gelagert.