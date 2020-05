Kommentar zum Feuerwachenbau in Wegberg : Kosten müssen transparent sein

Meinung Wegberg Endlich haben Baudezernent und Feuerwehrchef die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge beim Feuerwachen-Neubau informiert. In der Vergangenheit trugen verwirrende Angaben zur Verunsicherung bei.

Dabei wurden viele Fragen beantwortet, welche die Bürger in den vergangenen Monaten bewegt und zum Teil auch verunsichert haben. So wurde beispielsweise deutlich, dass viele Planungselemente in den zumeist auch gesetzlich verankerten Anforderungen an eine moderne Feuerwehr begründet sind.