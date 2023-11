Kölsche Weihnacht im Forum Wegberg Paveier laden zur zweiten Kölschen Weihnacht

Weihnachten ist die Zeit, in der die meisten Menschen eigentlich besinnliche Momente mit ihren Liebsten erleben wollen, das Jahr Revue passieren lassen – doch oft gibt es in der Adventszeit noch jede Menge Termine, die wahrgenommen werden müssen. Da schadet es nicht, sich eine Auszeit zu nehmen, zum Beispiel am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr bei der Kölschen Weihnacht im Wegberger Forum.