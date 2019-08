Vom 16. bis 19. August : Kölsche Tön bei der Prunkkirmes in Tüschenbroich

Tüschenbroich Die St.-Lambertus-Schützenbruderschaft lädt am dritten August-Wochenende zur Prunkkirmes nach Tüschenbroich ein.

Die Kirmesfeierlichkeiten starten mit dem Rheinischen Abend am Freitag, 16. August, ab 20 Uhr im Festzelt. Es spielen auf: Die „Original Eschweiler Partyband“, „Op Kölsch“ und die junge Kölner Band „Kaschämm“. Die Zuschauer können sich auf Stimmung, Mitsingen und rheinischen Frohsinn freuen. Karten für diese Veranstaltung sind im Vorverkauf für 12 Euro im Hofladen der Familie Brocker in Tüschenbroich, bei Blumen Fervers in Beeck sowie bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich. Der Eintrittspreis an der Abendkasse liegt bei 15 Euro.