Kölsche Ovend der KG Sonn Männ​: Ein Hauch von​ Las Vegas im​ Forum Wegberg​

Wegberg Nachdem der Kölsche Ovend der KG Sonn Männ zwei Mal verschoben werden musste, war der Hunger nach Unterhaltung nun besonders groß. Die Domstürmer, Cat Ballou und die Klinkumer Kloetschkopp wussten zu begeistern.

Mit vollem Magen geht Micky Nauber nicht auf die Bühne. Nach dem gefeierten Bühnenauftritt beim Kölschen Ovend der Klinkumer KG Sonn Männ lässt sich der Sänger, Frontmann, Produzent und Label-Inhaber der Kölner Formation Die Domstürmer draußen vor dem Eingang zu vorgerückter Stunde dann aber Currywurst mit Pommes und Mayo schmecken. Dass er immer wieder angesprochen wird, stört ihn nicht. „Einfach herausragend“, urteilt er und meint damit nicht das Schnellimbiss-Menü in seiner Hand. Die Atmosphäre im mit rund 300 Besuchern gut gefüllten Forum der Mühlenstadt hat ihm und seinen vier musikalischen Mitstreitern gefallen, als sie ihre Titel „Mach dein Ding“ und „Meine Liebe, meine Stadt, mein Verein“ anstimmten. Es ist der einzige Auftritt für das erfolgreiche Quintett an diesem Abend; noch immer läuft es nicht so wie vor Corona. Und das ist gut für das Wegberger Publikum, denn aus den geplanten 45 Auftrittsminuten werden spontan 90. „Wir hatten Lust zu spielen. Und wir hatten Zeit“, verrät Nauber, dessen Band schon seit einigen Jahren eine herzliche Freundschaft mit den Gastgebern der KG Sonn Männ verbindet. Man kennt sich, man hat auch schon öfter hier auf der Bühne gestanden.