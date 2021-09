Auftritt am 3. Oktober in Wegberg : Kloetschköpp auf dem Rathausplatz

Wegberg Der Kultursommer endet mit einem Konzert der Stimmungsband aus Klinkum. Es ist der erste Auftritt der Band seit 16 Monaten Zwangspause.

In den sozialen Netzwerken ging bereits das Gerücht um, das Konzert am Sonntag, 3. Oktober, 15.30 Uhr, im Schatten des großen Kastanienbaums auf dem Rathausplatz sei bereits ausverkauft. Doch dem ist nicht so. „Es gibt einen offiziellen Vorverkauf, und zwar am Sonntag, 26. September, ab 14 Uhr im Japi’s Bistro“, erklärt Peter Jansen. Wer die Kloetschköpp am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) in Wegberg live erleben möchte, sollte am Tag der Bundestagswahl (26. September) den Weg von der Wahlurne zum Rathausplatz nicht scheuen und sich Vorverkaufschips für das Open-Air-Konzert sichern. Diese kosten fünf Euro, die Ausgabe ist auf maximal vier Stück pro Person beschränkt. Der Erlös aus dem Chipverkauf wird ebenso wie die Gage und freiwillige Spenden an den Wohltätigkeitsverein „HS – ein Kreis hilft“ gespendet.