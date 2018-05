Wegberg : Klinkumer klagen über schlechte Straßenbeleuchtung

Wegberg 32 Bürger kamen zur Klinkumer Dorfversammlung unter Leitung des neuen Vorsitzenden Stephan Bollig in den Saal Grand Sato. Dabei stellte Lothar Esser von der Stadt Wegberg seine Arbeit als Quartiersentwickler vor. Esser möchte in Zukunft enger mit den einzelnen Dorfausschüssen und anderen Gruppierungen der einzelnen Orte in Kontakt treten und Ansprechpartner sein, um angesprochene Probleme und Punkte zügiger bearbeiten zu lassen.

Die Klinkumer Bürger gaben dem Quartiersmanager einige Verbesserungswünsche mit auf den Weg. Beklagt wurden eine fehlende oder schlechte Beleuchtung in bestimmten Bereichen, die einen Sicherheitsaspekt darstellen (Schulweg Richtung Wegberg), Löcher in Wegebereichen, Friedhofsangelegenheiten, Schulwegsicherheit und der Standort der Bushaltestelle (vormals Schule).

Die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Broy teilte mit, dass mit der lange erwarteten Sanierung des Fuß- und Radweges im Ort 2019 begonnen werden soll. Die Arbeiten werden voraussichtlich ein Jahr dauern. Die Planungen für dieses Projekt laufen bereits.

(RP)