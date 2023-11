Wunschradwegenetz von Wegbergern für Wegberger So geht es weiter mit dem Mapathon

Nun geht der Mapathon in die nächste Phase: „Wir verfolgen das Ziel, schnelle Wege zu haben, die für Radfahrer und Autofahrer gleichermaßen attraktiv sind“. sagt Schulte-Coerne. „Wir haben einen guten Plan und können zu jeder Linie, die darauf eingezeichnet ist, sagen, welchen Bedarf sie erfüllt. Jetzt möchten wir das Projekt gerne an die Verwaltung übergeben.“ Geht es nach Klimatisch und ADFC sollte die Verwaltung das Netz als Grundlage für das tägliche Handeln übernehmen und etwa Schäden auf betroffenen Wegen vorrangig beheben. „Wir wünschen uns eine Umsetzung im Trilog aus Verwaltung, Politik und Bürgerschaft. Die Verwaltung soll die neuralgischen Punkte identifizieren und lösen. Gegebenenfalls müssen wir es auch gezielt von Experten planen lassen. Jederzeit wollen wir aber Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger zu konkreten Umsetzungsproblemen ermöglichen.“ Aus den Fraktionen kam Dank und Lob, jetzt geht es ans Eingemachte. „Es ist positiv, was in letzter Zeit in Wegberg passiert ist. Im Mapathon sind sicher auch Wege geplant, die nicht gefördert werden. Es sollte aber losgelöst von den Fördermöglichkeiten angegangen werden und uns war es wichtig, dass die Stadtverwaltung ein Bild davon hat, wie das Alltagsnetz aussehen kann“, fasst Conny Boxberg vom ADFC zusammen.