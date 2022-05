Klimatisch Wegberg : Rundfahrt mit klimarelevanten Sehenswürdigkeiten

Station machten die Teilnehmer der Klimaschutzroute unter anderem am Windpark in Petersholz. Foto: Klimatisch

Wegberg An der Einweihung zur Wegberger Klimaschutzroute haben rund 25 Radler teilgenommen. Auf der Rundfahrt spielten auch weggeworfene Lebensmittel eine Rolle.

Pünktlich um 14 Uhr startete am Bahnhof Wegberg die Eröffnungsfahrt des Wegberger Stadtradelns, die gleichzeitig auch die Einweihung der neuen Klimaschutz-Route des Vereins Klimatisch darstellte. Unter der fachkundigen Führung von ADFC-Tourenleiterin Conny Boxberg befuhr eine muntere Radlerschar – etwa 25 Personen – die fast 40 Kilometerlangen Route und folgte unterwegs interessiert den Erläuterungen zu klimarelevanten „Sehenswürdigkeiten“.

Nach dem Start kam es bereits an der Wegberger Mühle zum ersten Halt. Klimatisch-Mitglieder hatten hier eine Stecker-Photovoltaikanlage aufgebaut, um deren Funktion zu erläutern und Fragen zu beantworten. In Petersholz konnten die Gruppe das Repowering der Windanlagen aus nächster Nähe erleben. Nach dem Umbau soll die Leistung zirka 5,3 Megawatt pro Anlage betragen.

Vor der neuen Radbox am Bahnhof Arsbeck wurden die Ausbaupläne der Bahnstrecke und des Radwegs zwischen Roermond und Mönchengladbach diskutiert. In Lüttelforst stellte Lothar Herweg vom Klimatisch das Konzept des Bürgerbusses vor und die Planungen für den Bürgerradweg Venheyde-Schwaam. Ein Halt in Holtum an der Lebensmittel-Rettungsbox diente auch zur Stärkung und Erfrischung. Die Betreiber versorgten die Teilnehmer mit gesunden Getränken, während sie diesen das Projekt der Lebensmittel-Rettung erklärten.

Laut einer Schätzung der Umweltschutzorganisation WWF werden zehn Prozent aller Treibhausgasemissionen weltweit allein durch weggeworfene Lebensmittel verursacht. Allein in Deutschland seien es 20 Millionen Tonnen jährlich, das heißt über ein Drittel aller produzierten Lebensmittel. Bedenken, dass die Tafeln unter dem Projekt leiden würden, konnten ausgeräumt werden. Diese genießen immer Vorrang. Die Tour endete schließlich wieder am Bahnhof in Wegberg, noch vor einem abkühlenden Schauer.

Eine gute Nachricht für alle, die bei der Eröffnungsfahrt nicht dabei sein konnten: Aufgrund des guten Zuspruchs wird die geführte Tour demnächst und auch in Zukunft wiederholt. Zudem kann sie jeder mit den ausführlichen Online-Anleitungen auf www.klimatisch-wegberg.de auch selbst befahren. Wem es in der Gruppe mehr Spaß macht, der kann – ganz unverbindlich – per E-Mail weitere Informationen anfordern unter info@klimatisch-wegberg.de. Auf Anfrage werden die Rundfahrten auch für größere Gruppen wie Schulklassen oder Vereine angeboten.

(RP)