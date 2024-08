Klimaschutzziele erreichen Stadt Wegberg gründet einen Nachhaltigkeitsbeirat

Für die Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzepts für Wegberg werden vom Nachhaltigkeitsmanager der Stadt Ralph Nobis Ziele und Maßnahmen zum Erreichen der Ziele vorgeschlagen. Diese sollen zunächst zu Themenkomplexen zusammengefasst und schließlich in ihrer Gesamtheit von einer Steuerungsgruppe diskutiert und fertiggestellt werden. Anschließend soll die Nachhaltigkeitsstrategie von den politischen Gremien verabschiedet und in die Umsetzung gebracht werden. Die Steuerungsgruppe sollte Vertreter aller in Wegberg relevanten Akteure umfassen. Diese kann man in drei Gruppen unterteilen: Zur ersten Gruppe zählt jeweils ein Vertreter der sieben Ratsfraktionen CDU, SPD, Grüne, FDP, Aktiv für Wegberg, Vamos Wegberg und Freie Wählergemeinschaft Wegberg. Die zweite Gruppe setzt sich aus Mitgliedern der Stadtverwaltung zusammen. Dazu zählen Bürgermeister Christian Pape, Vertreter aus den Stabsstellen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Quartiersentwicklung und Digitalisierung sowie aus den Fachbereichen Büro des Bürgermeisters, Finanzwirtschaft, Bildung und Soziales, Planen, Bauen, Wohnen sowie Umwelt, Verkehr, Abwasser und Gebäudewirtschaft sowie dem Baubetriebshof und SEWG. Insgesamt 26 Vertreter aus der Zivilgesellschaft, aus Wirtschaft und aus Bildung sollen ebenso der Steuerungsgruppe angehören: Der Nabu Wegberg ist genauso dabei wie die Naturschutzstation Wildenrath, die Feuerwehr, das Netzwerk Natur und Nachhaltigkeit, die Bürgerinitiative Wegberg gemeinsam gestalten, der Klimatisch, die Land- und Forstwirtschaft, die Basislager gGmbH, die Industrie sowie private Waldbesitzer und kleine und mittelständische Unternehmen. Darüber hinaus gehören auch Vertreter der Grund- und weiterführenden Schulen, der Kindergärten, aus Einzelhandel und Gastronomie, Schützenvereine, Sportvereine, dem Historischen Verein Wegberg, dem Flachsmuseum, der Kirche und der Pfadfinder sowie zwei Bürgerinnen und/oder Bürger dazu.