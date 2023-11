Klimaschutz und Nachhaltigkeit Gemeinsam für ein nachhaltiges Wegberg

Zuletzt war Ralph Nobis an verschiedenen Schulen als Lehrer angestellt. „Doch dann wurde ich auf die Stellenausschreibung zum Nachhaltigkeitsmanager aufmerksam gemacht und musste mich einfach bewerben“, sagt er. Die ersten gut zwei Wochen an neuer Stelle waren sehr ereignisreich: „Ich war ein paar Tage in Berlin, um mich mit Kollegen zu vernetzen, die ebenfalls an dem Förderprogramm ,Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen’, kurz KoMoNa, teilnehmen.“ Dieses Förderprogramm vom Umweltbundesamt richtet sich unter anderem an Kommunen in Regionen, die vom Kohleausstieg betroffen sind: das Lausitzer, das Mitteldeutsche und eben das Rheinische Revier. Zudem besucht er Vorträge und Veranstaltungen, um sich im Ort zu vernetzen. Zusätzlich wird es innerhalb der Verwaltung Projekte geben, die umgesetzt werden wollen – allem voran die Erstellung des Nachhaltigkeitskonzepts, wofür zwei Jahre angesetzt sind. Auf beiden Schreibtischen landen zahlreiche Anträge, zu denen die Klima- und Nachhaltigkeitsexperten Stellungnahmen verfassen. „Wegberg ist auf einem guten Weg, es gibt viele gute Ansätze. Wir wollen sie weiterentwickeln, vielleicht neue hinzudenken, alle Anliegen bündeln und koordinieren“, sagt Niklas Fuge.