Mehr Bürgerbeteiligung in Wegberg Klimaschutz ist eine globale Aufgabe

Dies alles geschieht auf Basis der definierten Klimaschutzziele, die sich sowohl aus den Grundsätzen des Klima-Bündnisses als auch aus dem Klimaschutzkonzept ergeben. „Es ist unsere Pflicht, ehrgeizige und realistische Ziele zu setzen, die die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Anpassung an den Klimawandel und den Schutz der Biodiversität fördern. Die Definition von verbindlichen Klimaschutzzielen soll als gemeinsame Handlungsgrundlage dienen“, betont Niklas Fuge. Dazu zählen: Die Reduktion von Treibhausgas bis 2030 um 65 Prozent und um 100 Prozent bis 2040 im Vergleich zum Jahr 1990, der Ausbau der erneuerbaren Energien, deren Anteil am Gesamtenergieverbrauch bis 2050 auf 100 Prozent erhöht werden soll, die Anpassung an den Klimawandel, um die Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinschaften und Strukturen zu stärken, Biodiversität und Naturschutz, sodass 30 Prozent der Wegberger Landfläche (2530 Hektar) unter Schutz gestellt und der Erhalt der biologischen Vielfalt gefördert wird und last but not least die Energieeffizienz – der Primärenergieverbrauch soll gegenüber 2008 bis 2050 halbiert werden.