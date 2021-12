Kleiderkammer in Wegberg : Hilfe für jeden, der vor der Türe steht

Für die Kleiderkammer der Pfarrei St. Martin im Einsatz (v.l.): Leiter Werner Steiner, Hildegard Arnolds, Ulrike Rosemann, Marita Otten und Svenja Klingen. Foto: Stephan Vallata

Wegberg Die Kleiderkammer der Pfarrei St. Martin ist eine echte Institution. Seit mehr als 30 Jahren sorgt ein Helferteam dafür, dass sich Kunden mit Gebrauchsgütern eindecken können – und das sind längst nicht mehr nur Kleidungsstücke.

An diesem Nachmittag geben sich die Spender die Klinke in die Hand. Ein junger Mann stellt drei gut gefüllte blaue Säcke in den Flur und ist auch schon wieder weg. „Ich muss nochmal gehen“, sagt eine Frau im Rentenalter, als sie Werner Steiner einen Korb mit Schuhen übergibt. „Den Korb wollen Sie wiederhaben?“, fragt der Leiter der Kleiderkammer mit gespielter Ungläubigkeit. „Das ist ja ein Ding!“ Wenig später steht die Frau wieder an der Schwelle, etwas außer Atem, nun mit Hemden und Hosen. Es ist ein Kommen und Gehen. Ehrenamtliche Helferinnen der Pfarrei St. Martin – 23 an der Zahl – machen sich sofort daran, die gespendeten Anziehsachen zu sortieren, nach Größe, nach Geschlecht, nach Qualität, in Ober- und Unterbekleidung.

„Man wundert sich, was die Leute alles entbehren können“, sagt Werner Steiner, der die Kleiderkammer der Pfarrei seit vier Jahren leitet. Dass der 79-Jährige ursprünglich aus Köln stammt, lässt sich erahnen, denn den Dom hat er immer dabei – zumindest als Motiv auf der Schutzhülle seines Smartphones. Die Frage, warum er sich für die Kleiderkammer engagiert, kann Werner Steiner klar und schnell beantworten: „Ich gebe Gutes weiter, was mir selbst widerfahren ist“, sagt der ehemalige Versicherungskaufmann. Punkt.

Info Die Öffnungszeiten der Kleiderkammer Noch bis zum 10. Januar hat die Kleiderkammer der Pfarrei St. Martin, Rathausplatz 4, geschlossen. Ausgabe Kleidung und weitere Haushaltswaren werden immer donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr ausgegeben. Anlieferung Kleiderspenden werden immer dienstags von 14 bis 15 Uhr entgegengenommen.

Auch das Prinzip, nach dem die Kleiderkammer seit mehr als 30 Jahren funktioniert, leuchtet sofort ein: „Wir bedienen alle, die vor der Türe stehen.“ Das sind vielfach Flüchtlinge und Migranten, aber nicht nur. Werner Steiner spricht von Menschen aller Couleur, Männer, Frauen, Kinder – alle kommen zur Kleiderkammer, um sich wie jetzt in der kalten Jahreszeit mit warmen Jacken und wintertauglichen Schuhen einzudecken. Waren, die sie sich sonst nicht leisten könnten, weil ihre Möglichkeiten zur Teilhabe am alltäglichen Konsum sehr begrenzt sind.

Hildegard Arnolds aus dem Team der Ehrenamtlerinnen erinnert sich an zwei junge Frauen aus der Türkei, die sie vor Kurzem in der Kleiderkammer beraten hat. „Die beiden waren aufgeschlossen und nett und wir haben angenehme Gespräche geführt.“ Wenn’s mal schwierig wird mit der Kommunikation, helfen Hände und Füße über die meisten Sprachbarrieren hinweg. Die Spendenbereitschaft vor Ort ist außerordentlich gut, wie ein Blick in die dicht gefüllten Regale verrät. Wäre sie es nicht, könnte der stete Strom der Kunden wohl kaum bedient werden. Neben Textilien, zu denen auch Bettwäsche und Handtücher zählen, hält die Kleiderkammer auch Geschirr, Kinderspielzeug, Taschen, Koffer und andere Haushaltswaren bereit.

Alle Waren wechseln unentgeltlich den Besitzer. Dies unterscheide die Wegberger Kleiderkammer von jenen in den Nachbarkommunen, sagt Werner Steiner. Als er die Leitung übernahm, hat er sich genau umgeschaut, um sich ein Bild zu machen. Mittlerweile hält er es für eine gute Idee, einen symbolischen Obolus zu nehmen. Denn: „Wenn ich für etwas bezahle, dann ist diese Sache auch automatisch etwas wert und das Ehrgefühl größer.“ Kunden dürfen sich im Abstand von sechs Wochen mit Waren eindecken. Dazu erhalten sie bei ihrem Besuch einen Zettel, der den nächsten Termin enthält.

Das Team der Kleiderkammer achtet sorgfältig auf das rechte Maß, damit alles möglichst gerecht zugeht. „Wir haben uns darauf verständigt, dass jeder Kunde eine maximale Anzahl von Kleidungsstücken mitnehmen darf“. Alle Waren befinden sich in einem guten Zustand, alles andere wird aussortiert. Darauf legen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen großen Wert.

Die Kleiderkammer ist eine echte Institution der Katholischen Pfarrcaritas. 2009 zog sie nach 20 Jahren von der Birkenallee in das Gebäude des ehemaligen Klosters am Rathausplatz. Der Umzug war dringend nötig, da es nicht mehr genügend Platz für die benötigten Waren gab. Anstatt der bisher knapp 60 Quadratmeter standen den Ehrenamtlichen von nun an 110 Quadratmeter zur Verfügung. Aufgrund der Flüchtlingssituation waren so viele Kunden dazugekommen, dass das Helferteam im Jahr 2016 einen extra Annahmetag einrichtete. Viele Jahre war das Ehepaar Marion und Karl Josef Brüning für Organisation und Betrieb der Einrichtung verantwortlich, bevor dann Werner Steiner im Dezember 2017 ihre Nachfolge antrat, seitdem Einsatzpläne schreibt und den Einsatz der Helferinnen in sechs Gruppen koordiniert.