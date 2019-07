Richter aus Wegberg-Arsbeck : Wagner Vizepräsident des Finanzgerichts Düsseldorf

Arsbeck Der Arsbecker Klaus Jürgen Wagner ist Herausgeber und Mitautor diverser steuerrechtlicher Fachliteratur.

Klaus J. Wagner begann seine richterliche Laufbahn 1991 beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. 1993 wechselte er an das Finanzgericht Düsseldorf. Dort übernahm er frühzeitig Aufgaben in der Gerichtsverwaltung. Von 2003 bis 2005 war er am Bundesministerium der Justiz tätig. Seit 2009 ist er Vorsitzender Richter am Finanzgericht. Neben seiner richterlichen Tätigkeit ist der 57-jährige Jurist Herausgeber und Mitautor diverser steuerrechtlicher Fachliteratur. Ferner ist er Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und seit vielen Jahren Prüfer im zweiten juristischen Staatsexamen. Er gehört dem Kreistag des Kreises Heinsberg an und ist sachkundiger Bürger im Rat der Stadt Wegberg.