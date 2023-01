Kläranlage Wegberg Weniger Strombedarf bei gleichbleibender Leistung

Um den immensen Kostensteigerungen bei der Klärschlammbeseitigung zu begegnen, Kostenpflichtiger Inhalt hatte sich die Mühlenstadt im vergangenen Jahr einer interkommunalen Kooperation angeschlossen, die das biologische Material ab 2029 in Köln-Merkenich verbrennen lassen will. Dazu soll dort eine Klärschlammverbrennungsanlage gebaut werden. 13 Städte und Gemeinden sind Teil dieser Kooperation, die – neben den Stadtentwässerungsbetrieben Köln, den Stadtwerken Köln, und der Bundesstadt Bonn – Gesellschafter der Klar GmbH sind. Die Abkürzung Klar steht für den etwas sperrigen Namen „Klärschlammverwertung am Rhein“. In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2025 hat die Stadt Wegberg für diese Beteiligung rund 900.000 Euro angesetzt.