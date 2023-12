Deutschlandweiter Vorlesetag 2023 Literatur-Kita lädt Autorin ein

Im Rahmen des deutschlandweiten Vorlesetages am 17. November hatte sich die Literatur-Kinder-Tageseinrichtung Farbenfroh in Wegberg-Klinkum etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich Kinder und Eltern gemeinsam an einem Abend das Thema Vorlesen näher zu bringen. Auf dieses Vorhaben hatten Kita-Leiterin Maria do Vale und ihr Team die Kinder bereits über mehrere Monate vorbereitet.