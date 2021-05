Kita „Farbenfroh“ in Klinkum : Eltern gründen neuen Förderverein

Wegberg Eine Elterninitiative hat in Wegberg einen gemeinnützigen Verein gegründet. Das sei zwar in der Pandemie nicht einfach, aber dennoch wichtig gewesen, erklärt die Vorsitzende.

Eine Elterninitiative der städtischen Kindertagesstätte „Farbenfroh“ in Klinkum, vertreten durch Vorsitzende Imke Clever , ihre Stellvertreterin Christiane Klein , Simone Claßen (Kassiererin) und Sabrina Wallek (Schriftführerin), hat in den vergangenen Monaten einen Förderverein zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Kita gegründet.

„Eine Vereinsgründung in Zeiten der Corona-Pandemie ist nicht ganz einfach, aber wir sind froh, dass wir nun alle Formalien abgeschlossen haben und hoch motiviert an die Arbeit gehen können“, sagt Imke Clever und umreißt die künftigen Ziele: „Unser erster Fokus liegt nun darauf, Mitglieder und Unterstützer für den Förderverein zu gewinnen und unsere Kita auf dem Weg zu einer zertifizierten Literatur-Kita zu unterstützen“. Passend dazu konnte der Förderverein nun der Kindertagesstätte eine Bücherlok überreichen, gefüllt mit einer Auswahl Kinderbücher, gespendet von der Buchhandlung Kirch. „Es ist sehr schön, dass die Kita Farbenfroh in Klinkum das Thema Bücher und Lesen künftig in den Fokus nehmen möchte und wir unterstützen den Start des Fördervereins daher gerne“, sagt Inhaber Ulrich Kirch.