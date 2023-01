Pfarrei St. Martin in Wegberg Kirchennacht bietet Raum für Musik, Meditation und Gebet

Am Samstag, 21. Januar, ab 18 Uhr lädt der Ortsausschuss Pastoral Wegberg zu einer ganz besonderen Nacht mit Gebet, Musik, Meditation und Stille, aber auch Begegnungen in die Pfarrkirche St. Peter und Paul der Pfarrei St. Martin ein. Kerzen- und Lichtinstallationen erzeugen eine ganz besondere Atmosphäre. „Kirche bei Nacht“ findet statt in Anlehnung an die „Nacht der offenen Kirchen“, die im ganzen Bistum Aachen mehrmals in den Jahren zwischen 2003 und 2011 veranstaltet wurde. Geplant war die Aktion in Wegberg bereits unmittelbar vor Corona. Doch dann kam das Virus und machte dem Ortsausschuss einen Strich durch die Rechnung.