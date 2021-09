Am 12. September in Wegberg-Rickelrath : Kindermühlentag an der Schrofmühle

Kindermühlentag an der Schrofmühle

Am 12. September in Wegberg-Rickelrath

Das Mühlrad der Schrofmühle in Wegberg-Rickelrath. Foto: Schmitz

Rickelrath Nach dem großen Erfolg im Jahr 2019 findet am Sonntag, 12. September, an der Schrofmühle der zweite Kindermühlentag statt, bei dem junge Mühleninteressierte die Gelegenheit erhalten, ein Mühlendiplom zu erwerben.

Eingeladen sind alle Kinder mit Interesse am alten Müllerhandwerk, die gerne Hilfsmüller werden möchten.

Dazu wird zunächst die Mühle kindgerecht gezeigt, um dann Aufgaben an verschiedenen Stationen zu absolvieren. Dazu gehören das Erkennen verschiedener Getreidesorten, das Wiegen von Säcken mit einer Dezimalwaage, Getreidereinigung mit einer Windfege oder das Mahlen von Korn mit einer Handmühle und natürlich auch ein Mühlenquiz.

Am zweiten Septembersonntag findet traditionell auch immer der Tag des offenen Denkmals statt, an dem die Schrofmühle allen Besuchern zwischen 10.30 und 17 Uhr offen steht. Die Kombination mit dem Kindermühlentag hat das Ziel, allen Besuchern die Bedeutung von Denkmalschutz und Handwerkstraditionen nahe zu bringen. Einzelheiten zum Programm und zu den geöffneten Denkmalen können im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de nachgelesen werden. Der Eintritt in die Schrofmühle ist frei. Es gelten die aktuellen Regelungen der Corona-Schutzverordnung (3G, geimpft, genesen oder getestet).