Beim Laakebüll in Rath-Anhoven Wo Karneval für Kinder „ganz cool“ ist

Bleibt noch der Blick auf die Großen. In der Gesellschaft gibt es in dieser Session nämlich auch ein Dreigestirn. Prinz Hartmut I. (Frenken), Bauer Manni I. (Wier) und Jungfrau Ute I. (Udo Hutmacher) begleiten das Kinderprinzenpaar. „Die sind alle ganz cool“, betonen Leonie und Tom unisono. Das Dreigestirn wird am Tulpensonntag, wenn sich der Kinderzug ab 14.11 Uhr am Rheinweg in Bewegung setzt, auf der unteren der beide Ebenen des Prinzenwagens stehen – die „Bel Etage“ ist nämlich traditionell reserviert für das Kinderprinzenpaar, das während des Zuges auch schon Jobs an die Eltern verteilt hat, die die Kamelle nachladen dürfen.