Die Kleinen haben Pause KG Laakebüll feiert „großes“ Prinzenpaar

Wenn sie gerade mal nicht mit Aktivitäten innerhalb der Karnevalsgesellschaft beschäftigt sind, sind Gaby und Wolfgang Hartfeld gerne in Schweden. Dahin ziehe es die beiden, so erklären sie es, auch nach der Session wieder für zehn Tage. Ihr Liebe zum „Land der Trolle“ lässt sich auch an dem diesjährigen Orden der Karnevalsgesellschaft erkennen: Ein Elch ziert neben Kegeln, die für den Rath-Anhover Kegelclub stehen, das Abzeichen der KG Laakebüll. Besonders am Rath-Anhover Karneval sei, das bestätigten Prinz und Prinzessin, dass man zusammenhalte und alle Veranstaltungen und das ganze „Drumherum“ sehr dorfbezogen seien. Sie selbst haben ihre Kinder und deren Freunde in der KG aufwachsen sehen, das sei etwas, worauf man stolz ist: „Das ist einfach Familie“, betonte der Roaner Prinz.