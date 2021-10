Karneval in Wegberg : So startet die KG Flöck op in die Session 2021/2022

Wegberg Die Karten für die beiden Sitzungen sind ab sofort erhältlich. Die Rot-Weißen planen volles Programm. Beliebte Rednerinnen und Stimmungsbands aus der Region sind mit dabei.

Der Totalausfall der Session 2020/2021 tat dann doch irgendwie weh. Das hat – wie anderswo eben auch – den echten Karnevalisten in Wegberg allerdings nicht in die Knie gezwungen. So plant nun auch die KG Flöck op Wegberg die bald beginnende Session 2021/2022, quasi das Jahr eins nach dem Ausfall.

Für die neue Session plant die Karnevalsgesellschaft Flöck op mit dem Biwak am 8. Januar, der Eintritt ist frei. Durchgestartet wird mit der Kostümsitzung am 28. Januar, zu Gast sind unter anderem De Frau Kühne, die Kloetschköpp, die Kölschen Adler, und die Kammerkätzchen und Kammerdiener. Die Damensitzung folgt am 18. Februar, unter anderem Ham & Egg, Engel Hettwich und Torben Klein. Karten für beiden Sitzungen (je 26 Euro) sind ab sofort im Reisebüro Köster, Hauptstraße 30, erhältlich.

Weil die vor zwei Jahren erstmals organisierte Kids & Teens Disco Party so gut ankam, soll sie auch in der neuen Session stattfinden, und zwar am 26. Februar, 16 Uhr, in den Räumen unter der Sporthalle an der Maaseiker Straße. Zwei Tage zuvor, am 24. Februar, plant die KG mit der Altweiberparty. Alle Veranstaltungen finden zu den an den jeweiligen Tagen gültigen Corona-Bestimmungen statt.